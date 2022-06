Seleção do Canadá entra em greve e jogo com Panamá é cancelado

Jogadores terão apresentado uma série de exigências.

A seleção do Canadá, de Stephen Eustáquio (Porto) e Steven Vitória (Moreirense), entrou em greve e não irá comparecer ao jogo agendado para a noite deste domingo com o Panamá. O jogo foi cancelado, confirmou a "Canada Soccer" nas redes sociais. "O jogo marcado para este dia 5 de junho foi cancelado. Serão fornecidos mais detalhes para os adeptos que compraram bilhete", pode ler-se.

Segundo o jornalista Rick Westhead, "a equipa entrou em greve devido a questões relacionadas com compensações aos jogadores".

Na sua conta do Twitter, o jornalista publicou uma carta com diversas exigências, que terá sido apresentada pela equipa. Uma liderança que possa otimizar o momento positivo da seleção e que possa gerir a receita dos patrocínios, a utilizar tendo em vista a evolução da modalidade no país, uma distribuição equitativa de rendimentos com a seleção feminina, o desenvolvimento da Liga feminina de futebol, prémios de participação que incluam 40 por cento das receitas provenientes da participação no Mundial'2022 e inclusão de mais ex-jogadores e jogadores na estrutura da Canada Soccer são algumas das exigências.

Na mesma carta, a seleção canadiana faz um pedido de desculpas aos adeptos pelo cancelamento do jogo. O pedido de desculpas dirige-se também à federação, jogadores, equipa técnica, staff e adeptos do Panamá.