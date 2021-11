Seleção do Brasil já anunciou substituto de Lucas Veríssimo

Benfica enviou relatório ao departamento médico da seleção brasileira a informar gravidade da lesão

Com a confirmação da lesão de Lucas Veríssimo, o defesa do Benfica sofreu uma entorse grave do joelho direito com lesão multiligamentar, a seleção brasileira anunciou esta segunda-feira o substituto para os próximos compromissos referentes à qualificação sul-americana para o Mundial'2022.

O escolhido pelo selecionador Tite foi Gabriel Magalhães, defesa do Arsenal, que estará no grupo nos encontros com as seleções da Colômbia, no dia 11, e da Argentina, dia 16 de novembro.

De acordo com informações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na manhã desta segunda-feira, Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, recebeu do Benfica o relatório do exame que comprovou a seriedade da lesão de Lucas Veríssimo.

Esta foi a segunda mudança da lista original de Tite. Na última sexta-feira, Roberto Firmino, avançado do Liverpool, também acabou por ter que deixar o grupo por lesão. Vinicius Junior, do Real Madrid, foi chamado novamente.