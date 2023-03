Seleção de Marrocos insultada em hotel de Madrid: "A merda do Ramadão..."

Quarta classificada do último Mundial, seleção africana vai defrontar Perú na capital espanhola. Funcionários do hotel onde ficou hospedada equipa de Hoalid Regragui visados e despedidos

A seleção de Marrocos, a grande surpresa do último Mundial, está, indiretamente, envolvida numa polémica extra campo. Os carrascos de Portugal no Catar, que defrontam o Perú em solo espanhol, foram recebidos num hotel de Madrid com frases de teor racista.

"Nós a servir a merda do Ramadão e as suas crenças de merda", escreveu um dos empregados que estava a servir no hotel, nas redes sociais, fazendo acompanhar a publicação de fotografias com outros colegas.

Uma das pessoas responsáveis pelo Hotel Eurostars Tower já veio a público condenar os atos e explicar que os envolvidos não trabalham diretamente na organização.

"Sentimo-nos igualmente ofendidos. No Eurostars Towers condenamos qualquer ato racista e pedimos desculpas de novo a todas as pessoas que tenham ficado ofendidas. Os responsáveis pelas imagens não pertencem ao hotel nem à cadeia, são pessoas externas que trabalham quando há eventos nos hotéis. Já foram despedidos, denunciados e colocados à disposição da polícia, para que respondam pelos seus atos", atirou.

Depois de bater o Brasil, em Tânger, por 2-1, a seleção de Marrocos vai medir forças num novo particular de seleções, diante do Perú, no Wanda Metropolitano.