Seleção da Ucrânia vai defrontar M'Gladbach

Ucranianos enfrentam clube alemão em jogo de preparação para o play-off de acesso ao Mundial do Catar

A seleção ucraniana irá enfrentar o Borussia de M'Gladbach no dia 11 de maio, no estádio do clube alemão. O dinheiro dos ingressos do jogo irá ser doado para iniciativas de apoio ao povo ucraniano, numa partida com dois propósitos distintos.

A nível desportivo, a partida irá servir de preparação para os ucranianos, que ião disputar o play-off de acesso ao Mundial do Catar, enfrentando a Escócia a 1 de junho, e em caso de vitória enfrentarão o País de Gales. A seleção ucraniana não compete desde novembro de 2021, devido à invasão do país por parte da Rússia.

A nível social, o jogo terá o lucro dos ingressos a ser doado para causas de apoio à Ucrânia, como já foi mencionado, e qualquer cidadão ucraniano que queira assistir ao jogo terá entrada gratuita. Stephan Schippers, membro da direção do clube alemão, já comentou a realização do jogo e faz um apelo:

"Estamos muito felizes em poder ajudar a Federação Ucraniana neste jogo e esperamos que o maior número possível de adeptos de todo o país venha ao estádio e faça uma doação para uma boa causa comprando um bilhete para o jogo".

Leia também Covid-19 DGS atualiza regras sobre uso de máscara A orientação recorda que Portugal tem vindo a eliminar a generalidade das medidas restritivas de resposta à pandemia,