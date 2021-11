Seleção da Argentina não esqueceu Aguero antes do jogo com o Brasil

Aguero foi submetido a exames cardiológicos que detetaram uma arritmia cardíaca no início deste mês.

Um dos mais destacados jogadores argentinos da atualidade, Kun Aguero está fora de ação por pelo menos 90 dias devido a um problema cardíaco. Com o companheiro fora dos relvados, os jogadores da seleção argentina levaram uma faixa para homenagear o jogador do Barcelona.

Antes do jogo com o Brasil, os argentinos fizeram a tradicional foto do onze inicial a segurar a faixa com uma foto de Aguero e uma mensagem: "Vamos com tudo, Kun!".

Aguero saiu combalido do embate Barcelona-Alavés, no final do mês passado, devido a dificuldades respiratórias, tendo sido submetido a exames cardiológicos que detetaram uma arritmia cardíaca.

O internacional argentino estará fora dos relvados durante pelo menos três meses, de acordo com o departamento médico culé. Findo o período de 90 dias será, de novo, avaliado.