Seleção croata vai disputar partidas da Liga das Nações com público

Jogo com Portugal, a 17 de novembro, terá público até 30% da capacidade do estádio Poljud, que pode acolher o máximo de 34 mil pessoas

Os próximos jogos em casa da seleção da Croácia, incluindo com Portugal, vão ter público até 30% da capacidade dos estádios, anunciou esta segunda-feira a federação de futebol croata.

A decisão, que terá efeito em 11 de outubro no jogo com a seleção da Suécia, foi tomada no domingo, tendo em conta a decisão anunciada pela UEFA em 01 de outubro, de permitir o regresso imediato do público aos jogos, até ao limite de 30% da capacidade dos estádios e de acordo com as autoridades locais.

A Croácia vai defrontar a Suécia em 11 de outubro, e a França no dia 14, no estádio Makisimir, em Zagreb, com capacidade para 35.000 espetadores, para o Grupo 3 da Liga das Nações.

Para a mesma competição, a seleção croata recebe a formação portuguesa no dia 17 de novembro, no estádio Poljud, em Split, com capacidade para 34.000 lugares.