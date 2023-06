"Seleção brasileira? É difícil encontrar algo melhor do que o Real Madrid"

Carlo Ancelotti concedeu entrevista ao Il Giornale. Abordou a possibilidade de treinar a Canarinha e defendeu que Madrid é a cidade ideal

Carlo Ancelotti parece estar feliz no Real Madrid. Confrontado com a possibilidade de treinar a seleção brasileira, o italiano defendeu que o clube merengue é o topo do desporto-rei.

"Seleção brasileira? Estou bem em Madrid, tenho uma relação fantástica com Florentino, a vida aqui é mágica. No futuro, terei muitas coisas para fazer: pagar impostos, continuar a viver, pensar nos meus cinco netos que nunca param. Para já, não me vou reformar e é muito difícil encontrar algo melhor do que o Real Madrid", explicou o italiano, em declarações ao jornal Il Giornale.

O italiano, que está a cumprir a segunda passagem pelo Real Madrid, defendeu ainda que a capital espanhola é a cidade ideal.

"Sinto-me ligado à Europa e à Liga dos Campeões, que ganhei como jogador e treinador. Este é o meu lugar e é com este compromisso que fico em Madrid. Itália é o melhor lugar, mas Madrid é a cidade ideal. Londres e Paris são fantásticas, mas demasiado exigentes. Munique tem a sua cara bonita. O Canadá é a natureza e a liberdade. Gosto de viver e não de sobreviver", atirou.