Seleção africana excluída da CAN e do Mundial de Sub-17 por registos de idade falsos

A seleção do Sudão do Sul foi excluída da fase de qualificação, a CAN, por cinco atletas não terem passado nos testes de idade, pelo que falhará também o Mundial

A seleção de Sub-17 do Sudão do Sul foi excluída da Taça de África das Nações (CAN) da categoria e como consequência do Mundial, devido a registos de idade falsos de cinco atletas.

A CAN é a prova que qualifica as seleções africanas para o Mundial, pelo que se trata de um duplo castigo.

Nos testes para verificação da idade dos jogadores (resonância nuclear magnética aos pulsos), cinco atletas do Sudão do Sul foram apanhados com idades falsas nos registos.

O Mundial de Sub-17 ia realizar-se no Peru, mas a FIFA decidiu retirar-lhe a organização do evento por não poder adaptar os estádios às necessidades da prova, e ainda não há país sede substituto.

A questão da fraude nas inscrições em seleções de países africanos é recorrente, mas as novas tecnologias em provas desta envergadura ajudam a controlar, verificar e punir os infratores.

Corruption in football.

U-17 South Sudan football team is coming back home due to age manipulation or corruption which has caused them to miss out a great opportunity to compete among the African team.#SSOT pic.twitter.com/S1O8oqDHCU - Integrity South Sudan (@IntegritySouth) May 1, 2023