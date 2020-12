"Sei que Salah não está feliz no Liverpool"

Mohamed Aboutrika, antigo internacional egípcio, fala sobre o avançado dos "reds".

Nos últimos dias têm surgido rumores sobre uma possível saída de Mo Salah do Liverpool, com os gigantes Real Madrid e Barcelona a serem apontados como possíveis destinos. Agora, as palavras de um antigo internacional egípcio, Mohamed Aboutrika, sobre o avançado dos "reds" vieram acrescentar achas à fogueira.

"Telefonei a Salah para falar com ele sobre a situação no Liverpool e ele está aborrecido, mas isso nunca vai afetar o seu desempenho no campo. Sei que ele não está feliz no Liverpool, disse-me as razões pelas quais não está feliz, mas não posso divulgá-las em público. Posso dizer que algo que deixou Salah chateado foi não ter sido capitão contra o Midtjylland", começou por contar Aboutrika, em declarações no canal BeIN Sports.

"Se Salah fosse jogador do Real Madrid ou do Barcelona e jogasse ao nível que tem apresentado no Liverpool, já teria vencido a Bola de Ouro. É normal que um jornal espanhol lhe pergunte sobre os dois clubes", prosseguiu Aboutrika, antes de concluir:

"Na minha opinião, o Liverpool está a considerar vender Salah por motivos financeiros. Não tenho qualquer influência sobre as decisões do Salah, é um amigo e é suficientemente inteligente para saber o que é melhor para ele", rematou o ex-jogador.