"Sei que o Messi e o PSG estão a negociar a renovação há algum tempo"

Christophe Galtier, técnico do PSG, comentou o futuro do argentino, no mesmo dia em que o Barcelona admitiu contactos para um eventual regresso

Christophe Galtier, técnico do PSG, voltou a tocar no tema da renovação de Lionel Messi. No mesmo dia em que o Barcelona admitiu contactos para o regresso do argentino, o treinador dos parisienses não quis abrir o jogo.

"Não me compete falar sobre o assunto, Eu e o Luís Campos já estamos a trabalhar na próxima época. Sei que o Messi e o clube estão a negociar a renovação há algum tempo, mas o que o Leo decidir será confidencial", explicou.

Rafael Yuste, vice presidente do Barcelona, confirmou, esta sexta-feira, contactos do clube pelo argentino.

"É claro que estamos em contacto com Messi. Leo e a sua família conhecem o afeto que tenho por ele, que temos por eles. Eu estive envolvido nas negociações que não se concretizaram há dois anos. Tenho essa espinha atravessada e, se falarmos de La Masia, falamos obrigatoriamente de Leo. Adoraria que ele voltasse e penso que os adeptos também, porque as histórias bonitas da vida têm de acabar bem. Acredito que Messi esteja apaixonado pelo Barcelona e pela cidade", explicou o dirigente, à margem da apresentação da 10.ª edição Barça Academy World Cup.

Lionel Messi termina contrato com o PSG no próximo mês de junho.