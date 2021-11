"Sei que o Chelsea esteve interessado em Haaland. Falava com Lampard"

Avançado do Borussia Dortmund foi associado aos "blues" no último mercado de transferências.

O futuro de Erling Haaland é sempre alvo de muitos rumores. No último mercado de transferências, o avançado do Borussia Dortmund foi apontado a inúmeros clubes, entre eles o Chelsea, e parece que as notícias tinham fundo de verdade. Quem o diz é Jody Morris, adjunto de Frank Lampard no Chelsea (entre 2019 e janeiro de 2021).

"Sei que, anteriormente, o Chelsea esteve interessado em Haaland. Sei que falava com Frank [Lampard], quando era treinador do Chelsea. Acho que é um rapaz que sabe que está a ser muito procurado e não terá pressa em tomar qualquer decisão, tal como tem feito até agora", começou por dizer ao "Stadium Astro".

"Ele está numa boa posição, mas haverá sete ou oito grandes equipas atrás dele. Será preciso algo especial para o conseguir contratar. Sei que ele teve opções (para chegar à Premier League) antes de ir para o Borussia Dortmund e tomou a decisão que achou ser a melhor para a sua carreira. Parece que acertou", concluiu.