Noni Madueke é mais um alvo do emblema londrino.

Depois de garantir João Félix, Badiashile, Andrey Santos e David Fofana, o Chelsea não parece estar completamente satisfeito com as movimentações já concretizadas no mercado de janeiro e tem um novo alvo na mira.

Noni Madueke, avançado inglês de 20 anos do PSV, está na lista do emblema londrino. Com passagens pela formação de Crystal Palace e Tottenham, está nos Países Baixos desde 2018/19.

"Eu sei que há interesse do Chelsea no jogador. Temos de ver se podemos ficar com ele. Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que isso aconteça. Podem surgir situações em que os clubes avançam com uma boa oferta que não pode ser recusada. Ele seria o segundo jogador que perdemos neste mercado", afirmou Ruud van Nistelrooy, treinador do emblema de Eindhoven, lembrando a saída de Gakpo para o Liverpool.

Madueke leva dois golos em oito jogos realizados esta época. Na anterior fez nove em 35 partidas.