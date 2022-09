Segundo equipamento da Argélia agrava conflito com Marrocos

Marroquinos pediram à Adidas que fosse retirado o equipamento de visitante, por alegada apropriação cultural

A tensão entre Marrocos e Argélia tem crescido no último ano e agora chegou ao futebol, com o equipamento para jogos fora dos argelinos, apresentado no dia 23 de setembro, a ser alvo de queixas de apropriação cultural.

Segundo o ministro da cultura marroquino, a camisola em questão é inspirada no "zellige", cerâmica caraterística da arte decorativa tradicional marroquina. A Adidas foi chamada a intervir e respondeu que a camisola de mosaicos é inspirada no palácio de Mechouar em Tlemcen, no noroeste da Argélia.

Marrocos ameaçou levar o caso à Unesco e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com o objetivo de proteger o seu património cultural.

Os dois países romperam relações diplomáticas em outubro, com os argelinos a acusaram o executivo de Rabbat de atos hostis.