Segunda volta do Girabola arranca em 21 de abril

A Federação Angolana de Futebol (FAF) anunciou que a segunda volta do campeonato nacional arranca em 21 de abril e decorre até 17 de julho.

Em comunicado, a que a Lusa teve hoje acesso, a FAF afirma que a segunda volta do Girabola 2020/21, com 15 jornadas, vai disputar-se entre abril e julho e que, caso na 29ª jornada se apure o campeão antecipado, o dia e a hora de alguns jogos da 30ª jornada "serão alterados".

O Girabola que já fez disputar a 15ª e última jornada da primeira volta, regista, nos últimos dias, a realização de jogos em atraso, que envolvem sobretudo o 1.º de Agosto, tetracampeão angolano treinado pelo português Paulo Duarte.

Entre 06 e 18 de abril serão disputados sete jogos para o encerramento da primeira volta do campeonato. Na terça-feira, o Sagrada Esperança mede forças com o 1.º de Agosto, duelo de campeões, para o acerto da sexta jornada.

O Bravos do Maquis lidera a prova com 31 pontos, seguido pelo Petro de Luanda, com 28 pontos. O 1.º de Agosto, que empatou no sábado com o Recreativo do Libolo no ajuste da 10ª jornada, é o terceiro classificado com 26 pontos, a mesma pontuação do Sagrada Esperança, que está na quarta posição.

O Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, é o quinto classificado, com 25 pontos.

Das Faa, do Interclube, e Mabululu, do 1.º de Agosto, são os melhores marcadores do Girabola com oito golos cada.