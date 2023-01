Seguindo o exemplo de Cabo Verde, Guiné-Bissau batiza estádio com nome de Pelé

Redação com Lusa

Governo da Guiné-Bissau atribiu nome de Pelé ao Estádio de Bafatá.

O Governo guineense decidiu mudar o nome de campo de jogos de Bafatá, segunda capital do país, para Estádio Pelé, em resposta ao apelo do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que pediu uma homenagem mundial ao antigo futebolista brasileiro.

A decisão foi tomada em Conselho de Ministros, esta quinta-feira reunido em Bissau, sob a presidência do chefe do Estado guineense, Umaro Sissoco Embalo, refere um comunicado do Governo a que a Lusa teve acesso.

"Em decorrência e como expressão de reconhecimento público ao estatuto de Rei de Futebol Mundial que lhe é outorgado, o Conselho de Ministros deliberou atribuir ao Estado Regional de Bafatá o nome de Estádio Pelé em resposta ao apelo do presidente da FIFA", assinala o comunicado do Governo.

De recordar que também em Cabo Verde há um estádio que passou a ter o nome de Pelé.

Até aqui, o campo de jogos de Bafatá era designado Estádio da Rocha e era utilizado pelo Sporting Clube de Bafatá, clube fundado em 1937 e que regularmente disputa o campeonato da primeira divisão do futebol guineense.

No dia em que foi anunciado a morte de Pelé, no passado dia 29 de dezembro, o presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, Carlos Teixeira, endereçou votos de pesar ao povo e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Pelé é hoje uma figura ímpar no mundo. Toda a gente sabe neste mundo quem é Pelé, era uma figura planetária", observou o líder da Federação de Futebol da Guiné-Bissau.

Pelé morreu na quinta-feira, aos 82 anos, no hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon.