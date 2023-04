Seferovic marca, mas Celta de Carvalhal não evita empate caseiro

Igualdade a duas bolas entre a equipa do treinador português e o Almería, que contou com Samuel Costa no onze

O Celta de Vigo, orientado pelo português Carlos Carvalhal, falhou a terceira vitória consecutiva na liga espanhola. Em casa, a equipa galega empatou a duas bolas diante do Almería.

Haris Seferovic respondeu ao golo inicial de Babic, antes de Pérez, no final do primeiro tempo, responder ao 1-2 do conjunto visitante, que contou com o português Samuel Costa no onze, marcado por Puigmal. Gonçalo Paciência foi suplente utilizado no Celta.

Com este resultado, o Celta de Vigo, que não perde desde 12 de fevereiro, falhou o acesso a lugares mais próximos das posições europeias. Para já, a equipa de Carvalhal fica no 10º lugar, enquanto o Almería é antepenúltimo.