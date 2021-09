Seferovic falha penálti e Suíça empata, Itália lidera confortavelmente

A Suíça empatou 0-0 na Irlanda do Norte, a Itália venceu a Lituânia por 5-0.

O Grupo C da zona europeia de qualificação para o Mundial'2022 continua a ser liderado, de forma confortável, pela Itália, que hoje bateu a Lituânia por 5-0 e soma 14 pontos - Moise Kean (bis), Giacomo Raspadori, Giovanni Di Lorenzo e Edgaras Utkus (própria baliza) marcaram os golos.

A Suíça não foi além do nulo na Irlanda do Norte e segue com oito pontos, mais três do que o adversário de hoje. Haris Seferovic, avançado do Benfica, falhou um penálti na primeira parte.