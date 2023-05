Sean Dyche garantiu a permanência do Everton: "Não tenho pó mágico, há muito trabalho a fazer"

Sean Dyche, treinador do Everton, avisou que, após garantir a permanência na Premier League, há ainda muito trabalho a fazer.

A história voltou a repetir-se no Goodison Park. Na temporada passada, o Everton, comandado na época por Frank Lampard, garantiu a permanência numa última vitória em casa por 3-2 frente ao Crystal Palace.

Este ano, os toffees voltaram a sofrer e, com um golaço de Doucoure, a equipa de Sea Dyche garantiu este domingo a permanência na Premier League, ao bater o Bournemouth por 1-0.

Os problemas do Everton não se resumem apenas aos desempenhos dentro das quatro linhas, o conjunto de Liverpool está a ser acusado pela Premier League devido a uma alegada violação de regras do fair-play financeiro na época passada.

O treinador, Sean Dyche, após o encontro, dirigiu algumas palavras aos adeptos do clube, sublinhando que "há muito trabalho para fazer: "É um grande clube, com muita história, mas não estamos a atuar como tal. Os adeptos do Everton têm de se lembrar que se trata de um grande projeto, que está em curso há pelo menos dois anos. Não tenho pó mágico. Há muito trabalho a fazer", alertou o técnico, que devido às dificuldades financeiras que o clube atravessa, não deverá ter muita facilidade na contratação de jogadores para a próxima temporada.

"Temos de exigir internamente. Ainda não estamos prontos para chegar lá em cima. O progresso vai ser construído. Temos de recrutar jogadores que compreendam este clube", explicou.

Conor Coady, experiente central dos toffees, foi titular neste domingo pela primeira vez desde fevereiro e mostrou-se aliviado por não ter entrado na história do Everton através de uma despromoção: "Precisamos de melhor e recomeçar. Foi a temporada mais difícil da minha vida, e finalmente chegámos lá. É um grande alívio. Tínhamos um plano, estávamos concentrados em nós mesmos. Na verdade, acho que jogamos muito bem, considerando as circunstâncias. Não queremos fazer parte deste gigante que é um clube de futebol que está a cair. Reiterámos isso durante toda a época. Não estamos, mas agora o que temos de fazer é não tornar isto num tema comum. Este clube tem de se erguer e melhorar agora", afirmou o ex-Wolverhampton.

De relembrar, o Everton é a equipa que detém o recorde de maior período no principal escalão inglês.