Sean Connery esteve muito perto de jogar no United: eis a história

Lendário ator escocês, que deu vida a James Bond no cinema, faleceu este sábado.

Sean Connery faleceu este sábado, aos 90 anos, e na memória ficam os papéis inesquecíveis que desempenhou no grande ecrã na pele do agente secreto James Bond, nos primórdios da saga do famoso 007, ou como pai de Indiana Jones.

No entanto, a história poderia ter sido bem diferente. Amante de futebol, Connery chegou a dar toques na bola e até esteve perto de rumar ao... Manchester United.

A história foi contada pelo próprio em 2005, numa entrevista à revista "Mud & Glory". "Joguei pelo Bonnyrigg Rose e o East Fife deu-me a oportunidade de fazer testes. É essa a verdade. O que dizem sobre o Celtic não é", garantiu, na altura, Sir Sean Connery, que negou, desse modo, os rumores de uma suposta ligação ao clube de Glasgow.

Durante uma digressão em Manchester do elenco do musical "South Pacific", os atores fizeram um jogo amigável contra uma equipa local e Matt Busby, lendário treinador do United (entre 1945 e 1969) deixou-se convencer pelas qualidades do compatriota dentro das quatro linhas: logo após a referida partida, ofereceu a Sean Connery um contrato de 25 libras semanais.

"Eu queria mesmo aceitar, porque adorava futebol. Mas percebi que um jogador de topo começava a decair aos 30 anos e eu já tonha 23... Decidi tornar-me ator e acabou por ser uma das minhas escolhas mais inteligentes", rematou Sean Connery, há 15 anos.