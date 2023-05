Tuchel assinala culpados pela derrota: "Quando ninguém se mexe..."

Thomas Tuchel deu a entender que a situação atual do Bayern tem um culpado: Julian Nagelsmann. Bávaros podem entrar na última jornada a dois pontos da liderança e do 11º título consecutivo

O Bayern está a correr um sério risco de terminar com a hegemonia que criou na última década de futebol alemão. Os bávaros perderam em casa, por 1-3, diante do Leipzig, na penúltima ronda da Bundesliga, e podem entrar para a derradeira ronda a dois pontos da liderança. Tuchel, contudo, não faz uma auto crítica.

"Se tudo estivesse em ordem, não teria havido necessidade de mudar de treinador", explicou o técnico do Bayern, no final do encontro com o Leipzig, colocando a responsabilidade do momento da equipa em Julian Nagelsmann, afastado do cargo há um par de meses.

Sobre a derrota, particularmente, diante do Leipzig, Tuchel foi duro com os jogadores, acusando a equipa de falta de atitude.

"Na 2ª parte não entrámos em campo. Não consigo explicar o que aconteceu. Aceito perder contra uma equipa que seja melhor, mas não foi esse o caso. Os jogadores têm de ser corajosos... mas quando ninguém se mexe, nem procura a bola...", atirou.

Recorde-se que, desde a chegada de Tuchel, o Bayern foi eliminado da Champions, perdendo contra o Manchester City, nos quartos-de-final, e da Taça da Alemanha, depois de um desaire caseiro às custas do Friburgo, por 1-2. O novo técnico leva mesmo dois empates e quatro derrotas em 11 partidas.