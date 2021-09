"Se tratarmos Messi como ele é, um extraterrestre, mantemo-lo naquela bolha que ele não gosta..."

Di María, companheiro de Lionel Messi na seleção e agora no PSG, fala sobre a relação que mantém com o astro ex-Barcelona.

Messi: "Sempre o chamei "anão". No início não mas quando nos tornámos amigos comecei a chamar-lhe assim. Já dura há muito tempo e permanecerá assim. Trato-o como mais um, como ele gosta que o tratem. Ele não gosta do "show", é por isso que as pessoas com quem anda sempre, aquelas com quem tem a melhor relação, aquelas com quem se dá melhor, são as pessoas que o tratam de igual para igual e o fazem sentir-se assim. Porque se o tratarmos como ele é, um extraterrestre, mantemo-lo naquela bolha que ele não gosta, porque ele gosta de partilhar momentos, ir a um churrasco, beber mates, divertir-se, rir. Nós brincamos e tudo, na imprensa eu digo que ele é um extraterrestre, porque é, ele é o melhor do mundo, mas no fim de contas para nós ele é o Leo, ele é o Anão e nós tratamo-lo dessa forma."

Neymar: "Neymar é o que se vê. Ele é alegria, está num aniversário o dia todo. É um típico brasileiro, com um coração enorme, porque é um fenómeno, uma pessoa excecional."