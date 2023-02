"Se tivesse de escolher um exemplo para os meus filhos, nunca seria Vinícius Jr."

Antonio Raíllo, capitão do Maiorca, mostrou não simpatizar minimamente com o extremo brasileiro do Real Madrid.

Antonio Raíllo, central e capitão do Maiorca, revelou esta quarta-feira que continua a não simpatizar minimamente com a atitude de Vinícius Júnior, chegando ao ponto de considerar que o extremo brasileiro do Real Madrid não é um bom exemplo para os adeptos mais jovens.

"Eu refiro o mesmo que disse da última vez. Se amanhã tivesse de escolher um exemplo para os meus filhos, talvez diria Modric ou Benzema, mas nunca ele [Vinícius Jr.]", garantiu, à DAZN.

Esta não é a primeira vez que Raílo lança críticas na direção de Vinícius Júnior, tendo já condenado anteriormente as famosas danças que o internacional brasileiro costuma fazer nos festejos dos golos.

"Vinícius pode dançar mas que não falte [ao respeito], que não insulte e não menospreze os colegas de profissão. Assim que é chamado de provocador, ele usa o "joker" do racismo", atirou Raílo na altura, em entrevista ao Diario de Mallorca.

O Real Madrid recebe o Valência na quinta-feira (20h00), em jogo da 17.ª jornada da LaLiga.