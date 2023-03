"Se tivermos um par de vitórias consecutivas, conseguimos chegar ao top-4"

Christian Pulisic, extremo do Chelsea, está confiante de que, apesar do décimo posto na Premier League, os blues ainda poderão chegar aos lugares que conferem acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.

O Chelsea, com João Félix em destaque (marcou um golo), empatou 2-2 no sábado, na receção ao Everton, em jogo da 28.ª jornada da Premier League.

Quando faltam apenas 11 jogos por disputar no campeonato inglês, os blues ocupam um desapontante décimo posto, estando a 11 pontos do primeiro lugar que confere acesso à próxima edição da Liga dos Campeões - quarto, ocupado pelo Tottenham, com 49 (tem mais um jogo).

Ainda assim, Christian Pulisic, extremo norte-americano que foi titular no conjunto londrino, acredita que chegar a esse top-4 ainda é possível.

"Somos uma equipa confiante, sabemos que temos jogadores bons o suficiente para causar dano na Liga dos Campeões e precisamos de nos focar na Premier e lutar para chegar a esse top-4. Se tivermos um par de vitórias consecutivas, podemos chegar lá. Ainda temos de defrontar as equipas que estão acima de nós. Tudo é possível e vamos continuar a lutar", assegurou, após a partida frente ao Everton.

Pulisic abordou também a cerrada concorrência que enfrenta na sua posição, dizendo que a qualidade do plantel dos blues vai começar a notar-se cada vez mais à medida em que os jogadores se vão conhecendo.

"Temos muitos jogadores no plantel e estamos a conhecer-nos uns aos outros. Penso que estamos a evoluir. Dá para ver isso no relvado. Enzo [Fernández] e Mateo Kovacic estão a jogar muito bem juntos. Estão a começar a ter o clique e ainda temos um longo caminho pela frente, mas dá para ver as melhorias", concluiu.

