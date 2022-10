"Se tinha tanto amor pelo Barcelona, porque é que Neymar está agora no PSG?"

Revelação de Wagner Ribeiro, antigo agente do extremo brasileiro, que foi chamado a prestar declarações no julgamento da transferência que o levou do Santos para o Barcelona, em 2013.

No terceiro dia do julgamento da transferência que levou Neymar do Santos para o Barcelona, em 2013, um antigo representante do jogador destacou a importância de uma conversa com Lionel Messi na decisão do extremo em rumar a Camp Nou, numa altura em que também era cobiçado pelo Real Madrid.

"A partir do momento em que o Real Madrid saiu da corrida, Neymar teve uma conversa com Messi que foi essencial para ter decidido assinar pelo Barcelona. Eu queria que ele fosse para o Real Madrid, que já tinha enviado um contrato, mas ele teve essa conversa com Messi e decidiu-se pelo Barcelona", revelou Wagner Ribeiro.

Ribeiro foi chamado a testemunhar no tribunal de Barcelona no âmbito de um caso judicial aberto pela empresa brasileira DIS, detentora de 40% dos direitos económicos do jogador em 2013 e que alega os envolvidos na transferência mentiram sobre o seu valor real.

O Ministério Público espanhol defende que a contratação do Neymar teve um custo total de 83 milhões de euros e não os 57 milhões que foram declarados, com o restante montante a ter sido escondido numa combinação entre os dirigentes do Barcelona da altura e do Santos.

Por outro lado, Roberto Moreno, diretor executivo da DIS, confirmou a existência de uma cláusula acordada entre o Barcelona e Neymar e que obrigava o jogador a pagar 40 milhões de euros caso aceitasse ofertas de outros clubes, descrevendo-a como um "suborno". Negou ainda que a decisão de rumar ao Barcelona tenha vindo do "coração", como Neymar disse na terça-feira.

"Foi por uma questão de dinheiro. Ele tinha treinado com o Real Madrid e, se tinha tanto amor pelo Barcelona, porque é que está agora no PSG?", apontou, quando questionado sobre o assunto.