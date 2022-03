Se Ten Hag for treinador do United, não seguirá sozinho para Manchester

O atual técnico do Ajax pretende que o extremo brasileiro Antony o acompanhe na mudança para o Manchester United, caso a mesma se concretize.

Erik ten Hag, treinador neerlandês do Ajax, é um dos nomes mais falados para suceder ao alemão Ralf Rangnick no comando técnico do Manchester United e, segundo o jornal britânico "Daily Mail", quer contar com Antony nos "red devils".

O internacional brasileiro, que habitualmente joga na faixa direita do ataque, já é orientado por Ten Hag na formação de Amesterdão e, apesar de ter outros clubes interessados na sua aquisição, como o Paris Saint-Germain e o Barcelona, este pode ser o fator determinante para que o seu futuro próximo passe pelo Teatro dos Sonhos.

Antony, de 22 anos, fez a sua formação no São Paulo, sendo contratado pelo Ajax em 2020. Desde então, soma 79 jogos, 23 golos e 19 assistências com a camisola do atual líder da Eredivisie, primeira divisão do futebol neerlandês.