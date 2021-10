"Se têm Solksjaer como treinador, devem ter alguém como Carlos Queiroz a adjunto"

Muitas críticas para Ole Gunnar Solskjaer depois do Manchester United-Liverpool (0-5), a contar para a Premier League

As ondas de choque provocadas pela goleada imposta pelo Liverpool ao Manchester United, em Old Trafford, não tardaram a chegar a Ole Gunnar Solksjaer, treinador dos red devils.

Pouco depos do apito final e da confirmação do 5-0, as críticas viraram-se quase todas para o treinador. "O Manchester United deve ter os melhores da classe - os melhores gestores e treinadores do mundo" disse Jamier Carragher, antigo jogador do Liverpool e agora comentador na Sky Sports.

"Se tiver Ole [Gunnar Solksjaer] como treinador, deve ter alguém como Carlos Queiroz no papel de treinador-adjunto. Não se pode ter pessoas a aprender no trabalho e que nunca estiveram num clube daquela dimensão", acrescentou.

"Têm Mike Phelan, mas não creio que ele seja treinador, há Michael Carrick e Kieren McKenna, mas eles nunca treinaram ninguém nas suas vidas", concluiu Carragher.