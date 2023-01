"Se pudesse, trocaria com um deles. Mesmo que só fizesse uns minutos..."

Declarações de Xavi, treinador do Barcelona, em conferência de imprensa de antevisão à final da Supertaça de Espanha, diante do Real Madrid, marcada para domingo (19h00), em Riade, Arábia Saudita.

Real Madrid: "Eu vejo Madrid como sempre, muito forte em todos os aspetos e muito trabalhado taticamente. São muito fortes no contra-ataque e têm jogadores que podem fazer a diferença. São um grande rival, para além de serem os atuais campeões da Liga e da Europa. Nas finais, o Real tem um gene competitivo muito forte, mas nós estamos muito motivados e com um extra, devido ao jogo ser contra Madrid. Com um título no bolso, tudo mudaria. Mas vejo-os fortes, jogando bem ou mal".

Supertaça de Espanha: "No Barcelona ganhar não é negociável. Estamos aqui para isso. Os objetivos são os títulos, estamos muito perto de ganhar um e temos de fazer por isso. Não é apenas por defrontarmos o Real Madrid".

Mensagem aos jogadores: "[Se pudesse] Trocaria com um deles. Mesmo que fosse suplente e só fizesse uns minutos. Era isso que pensava quando era pequeno, em jogar com todo o Mundo a ver diante do Real Madrid. Por sorte, joguei muitas vezes, mas como treinador sofro muito mais. Fiquei chateado no outro dia porque pensei que os jogadores não achavam que deviam estar nesta situação. Não sei se tinham noção do que estávamos a disputar".

Leia também Vídeos Craque do Real Madrid até tremeu com a visita de Cristiano Ronaldo Real Madrid divulgou nas redes sociais um vídeo com os bastidores da visita de Cristiano Ronaldo ao clube merengue, que prepara a final da Supertaça espanhola, na Arábia Saudita. Rodrygo até tremeu e não teve problemas em mostrar isso mesmo.

Ancelotti não perde uma final desde 2010: "Isso é supostar dar-me esperanças (risos)? As estatísticas estão lá para serem mudadas. Tenho de recordar que também tenho tido muita sorte em finais. Temos de saber onde nos encontramos. Se me dizem isso, apenas fico ainda mais motivado".

El Clásico já não tem a tensão de outros tempos: "Essa fase não foi positiva para ninguém. Não demos uma boa imagem a nenhuma das equipas. Eu já me encontrei com Ancelotti várias vezes. Ele é um cavalheiro e nós vamos continuar a seguir nessa linha. Não podemos ultrapassar o limite que define a guerra desportiva. Eu sinto admiração por vários jogadores do Real Madrid".