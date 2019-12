"Se pegar no Flamengo e colocar a jogar contra o Brasil, vai ser duro"

ENTREVISTA - Renato Gaúcho, treinador do Grémio é um dos mais respeitados do Brasil. Chegou a picar-se com Jorge Jesus pouco depois deste chegar, mas reconhece-lhe mérito por tudo aquilo que conquistou esta época

Renato Gaúcho, 57 anos, é uma figura do futebol brasileiro há quase 40 anos. Despontou como avançado no Grémio no início da década de 80 do século passado e foi no tricolor gaúcho que venceu a Libertadores e a Taça Intercontinental em 1983. Talentoso mas atreito a polémicas, perdeu o Mundial de 1986 por razões disciplinares, quando Telé Santana decidiu riscá-lo do grupo a dias da partida para o México. Jogaria o Mundial seguinte, um ano depois de vencer a Copa América.

Como treinador, criou uma imagem que não cola com a que tinha como jogador. É um dos técnicos mais respeitados do Brasil, exigente e competente. Há pouco mais de três anos seguidos à frente do Grémio, na sua terceira passagem pelo tricolor, apesar de este ano só ter ganho títulos estaduais continua a merecer total confiança da direção e o apoio dos adeptos. Afinal, conquistou cinco títulos desde 2016, incluindo a Taça Libertadores em 2017. A O JOGO, antes de se conhecida a contratação de Jesualdo Ferreira para treinador do Santos, falou de Jorge Jesus e muito mais.

Olhando aos resultados e sucesso do Flamengo, onde esteve o segredo: na qualidade do trabalho de Jesus ou na valia do plantel?

Uma junção das duas coisas. O Flamengo tem um grupo que é uma verdadeira seleção. Se pegar no Flamengo e colocar a jogar contra o Brasil, o jogo vai ser muito duro. O Jorge Jesus soube como armar a equipa.

