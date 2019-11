"Se o River Plate viu o jogo do Vasco vai ligar ao professor"

O empate a quatro golos entre Flamengo e Vasco deu muito que falar no Brasil e até houve quem visse no clássico brasileiro uma lição para o adversário do Fla na final da Libertadores

O Vasco da Gama empatou com o Flamengo num jogo do campeonato brasileiro no qual a equipa treinada por Jorge Jesus esteve duas vezes a perder, deu a volta e deixou-se empatar nos descontos. No jogo antecipado da 34.ª ronda, face à presença do Fla na final da Taça Libertadores (23 de novembro), a equipa do treinador português começou, praticamente, a ganhar e voltou a liderar por 4-3, após desvantagens de 1-2 e 2-3, mas falhou o que seria o triunfo 25 e já não pode ser campeão no domingo.

No final do intenso jogo, houve quem visse neste clássico brasileiro uma lição para o adversário do Fla na final da Libertadores, o River Plate. "Se o treinador do River [Marcelo Gallardo] assistir ao jogo, vai tirar proveito desse jogo. Ou então pegar no telefone do professor [Vanderlei Luxemburgo] antes da final. O professor insiste muito antes do jogo. Eles fizeram um golo e acharam que fariam mais dois ou três. Falo mais uma vez, fez a estratégia perfeita. Muito orgulhoso de ser treinado pelo professor. Ele foi sinistro. Fez uma excelente estratégia. Colocou-me e ao Marrony nas costas dos volantes do Flamengo", contou o avançado Rossi, do Vasco.