"Se o Real Madrid não assinar com Haaland agora, nunca o fará"

Garantia de Guti, ex-jogador do Real Madrid, acerca do interesse do clube em Erling Haaland, astro do Dormund

Em declarações ao programa El Chiringuito, Guti afirmou estar a existir uma janela muito pequena de oportunidade para o Real Madrid garantir Haaland, isto porque o norueguês está em final de contrato.

"Mbappé causa entusiasmo entre todos nós, e não só nos adeptos do Real Madrid. É muito importante para a LaLiga que ele venha. Se Haaland vier também, melhor. Se eles não assinarem com Haaland agora, nunca o farão, porque ele irá para outro clube gigante e será mais difícil contratá-lo", considerou o ex-médio merengue.

Guti referiu ainda que a vinda de Haaland ajudaria na gestão física de Karim Benzema, salientando os 34 anos de idade do avançado francês.

"Benzema é ótimo mas vejam a idade dele. Esperemos que ele consiga aguentar-se um pouco mais de tempo, mas não pode mudar a idade e se conseguirmos poupá-lo em alguns jogos e utilizar Haaland em vez dele, melhor", avaliou.