"Se o Manchester City soubesse, teria ficado com o dinheiro para Messi..."

Messi deixa a camisola 10 do Barcelona

Giuly, antigo jogador do Barcelona, acredita que o clube inglês não contava com o desfecho em torno do argentino na hora de contratar Grealish.

Lionel Messi não vai renovar contrato com o Barcelona e tem, ao que tudo indica, caminho livre para assinar contrato com o PSG. Ludovic Giuly, antigo internacional francês que passou pelo clube catalão, admite que contava que o craque rumasse a Manchester.

"Pensei que iria para o Manchester City, mas os ingleses, que não esperavam tal oportunidade, contrataram Grealish por 117 milhões de euros. Se soubessem, teriam ficado com o dinheiro para Messi. Sobra Paris. Quando um presente do céu como Messi te cai em cima, abres os braços e agradeces", afirmou Giuly, que em Camp Nou coincidiu com o astro argentino.

Certo é que o PSG se prepara para apresentar um ataque impensável há pouco tempo atrás. "Já tinha dois dos quatro melhores jogadores do mundo, agora vem o terceiro. Já reparaste que Neymar Messi e Mbappé vão jogar juntos na Ligue 1? Não se refletirá apenas em Paris, mas em toda a França. Todos irão falar dele, todos irão ao estádio para o ver. Fará muito bem para o nosso campeonato", indicou, citado pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo".