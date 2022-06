Lateral brasileiro tem sido apontado ao clube turco, treinado por Jesus.

Marcelo despediu-se esta segunda-feira do Real Madrid em lágrimas, após uma ligação de 16 anos e um recorde de 25 títulos, que tornam o brasileiro no mais laureado da história dos merengues. Resta saber qual será o próximo passo do lateral brasileiro, sendo que o Fenerbahçe, agora treinado por Jesus, tem sido apontado como hipótese.

Sobre este último ponto, de notar as declarações de Marco Kirdemir, agente de jogadores e amigo de Marcelo, reproduzidas pelo jornal "As". "O Marcelo sabe bem o que quer. Não sou o representante dele, mas estou próximo do Real Madrid e sei que propostas os jogadores recebem. Se ele falou com o Roberto Carlos sobre a Turquia? Falou e foi-lhe dito para ir sem hesitar. Se o Fenerbahçe lhe oferecer contrato, o Marcelo tem de aceitar", afirmou.

Marcelo, 34 anos, recebia um salário de 5,5 milhões de euros limpos por temporada, um valor que o Fenerbahçe poderá pagar. "Ainda por cima, recebe bónus. Que clube pode pagar tanto dinheiro na Turquia? É uma grande quantidade de dinheiro. Há que dizer a verdade", indicou Marco Kirdemir.