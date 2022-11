"Se o Barcelona não quisesse renovar comigo aos 28 anos, teria terminado a carreira"

Declarações de Gerard Piqué, que terminou a carreira na terça-feira, em conversa com o streamer espanhol Ibai Llanos.

Sonha em ser presidente do Barcelona? "Eu penso que a dada altura vou querer ser presidente do Barcelona. Neste momento não tenho isso na minha cabeça. Eu quero fazer outras coisas. Ter a liberdade de não treinar todos os dias ou ter os fins de semana ocupados com jogos vai dar-me a oportunidade de focar noutras coisas. No futuro, gostaria de poder ajudar o clube da minha vida a explorar todo o seu potencial".

​​​​​​​Porque decidiu terminar a carreira neste momento? "Eu comecei a temporada com uma reunião com o treinador, na qual ele me disse que este ano seria difícil para mim, mas eu quis tentar. As sensações no início da temporada não foram as melhores. Eu vi que esta pausa era uma oportunidade para tomar esta decisão. Eu sempre disse que quando não me sentisse importante iria embora. O facto de terem existido lesões na minha posição fizeram com que adiasse tudo. Houve jogos em que não jogava e depois tinha de treinar... Houve uma altura em que deixei de sentir que este era o meu lugar. Quando aconteceram essas lesões eu disse que não deixaria a equipa naquela altura. Estabeleci esta pausa como o prazo final, porque depois do Mundial todos os meus colegas vão estar recuperados".

Expulsão no último jogo da carreira: "Fui comentar com o árbitro várias jogadas, como se pode ver no vídeo. Entramos no túnel e eu digo-lhe que prejudica-nos sempre. Isso chega para que me expulse. Isso surpreende-me, a mínima coisa chega para que te expulsem, não podes dizer nada. Na Premier League permitem que digas isso. Já expulso, entro no balneário com os meus colegas que vinham do jogo. Há um que diz: 'P*** que te pariu', o árbitro ouve e coloca as palavras na minha boca".

Adeus ao Barcelona: "Eu sempre disse ao meu agente que não iria deixar o Barça. Aos 28 ou 29 anos, se o Barça me dissesse que não queria renovar comigo, eu teria terminado a carreira. Não teria motivação para continuar".