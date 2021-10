"Se o Barcelona fosse uma sociedade anónima, estaria em situação de falência"

Ferran Reverter, CEO do Barcelona

As principais declarações de Ferran Reverter, CEO do Barcelona, sobre a situação económica do clube revelada em balanço financeiro esta quarta-feira.

Momento financeiro: "Em março encontramo-nos com património líquido negativo. Se fosse uma SAD, o Barcelona estaria numa falência contabilística que acarretaria a dissolução. Houve uma gestão desastrosa, improvisação total... Houve uma compra louca de jogadores."

O pior por vir: "Fizemos uma investigação no departamento de compras e contratos de jogadores. É feito para procurar indícios de irregularidades na gestão do clube. Vai terminar nos próximos dias, no máximo semanas. Não sei se o pior ainda está por vir, a única coisa que sei é o que explico após a devida diligência. A documentação está a faltar e eles terão de dizer se há provas criminais."

Despesas e receitas: "Durante este período (2016 a 2020), as receitas cresceram 30 por cento e as despesas subiram 55 por cento. Quando o Barça teve de se preparar para o maior projeto da sua história, já perdia dinheiro."

Novas contratações: "A primeira coisa que o Barça tem a fazer é o dever de casa. Fizemos uma grande parte, a folha de salários baixou, mas temos de continuar a trabalhar e se isso acontecer, é claro que poderemos contratar bons jogadores. O Barça tem Fair Play e a partir do próximo ano, se ele continuar a fazer o dever de casa, os jogadores que quisermos poderão vir."