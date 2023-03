Luis Suárez revelou que, juntamente com Messi, tentou persuadir o extremo brasileiro a ficar no Barcelona, aconselhando-o inclusive a preferir Inglaterra do que França.

Luis Suárez integrou no Barcelona, juntamente com Lionel Messi e Neymar, um dos trios ofensivos mais produtivos da história do futebol, que terminou em 2017, altura em que o extremo brasileiro protagonizou aquela que ainda é a transferência mais cara de sempre, rumando ao PSG a troco de 222 milhões de euros.

Atualmente com 36 anos e a representar o Grémio, o avançado uruguaio recordou este sábado a saída de Neymar para o campeão francês, revelando que tanto ele como Messi tentaram convencê-lo a ficar em Camp Nou e que, se tivesse de sair, seria melhor rumar à Premier League do que à Ligue 1.

"Não gosto muito de falar sobre isso, mas chegou um momento em que já era um assunto grande, por isso fomos falar com Neymar e dissemos-lhe: 'Ney, se queres ganhar tudo, fica aqui connosco'. Há ambientes que às vezes são difíceis de controlar. Nós, como amigos, aconselhámo-lo a ficar, mas a decisão é sua e da sua família. Dissemos-lhe: 'Neymar, Inglaterra é melhor. [Manchester] City, o futebol será melhor ali. Mas em França?'", recordou, em declarações à revista Placar.

"Se Neymar tivesse ficado no Barcelona, teria vencido uma Bola de Ouro, seguramente", acrescentou Suárez, antes de contar pormenores sobre a sua vinda para o gigante catalão, no verão de 2014, e acerca da relação fora de campo que desenvolveu com Messi e Neymar.

"A equipa precisava de um 9. Neymar e Messi, neste caso, vinham e olhavam... Eu disse-lhes que tinha vindo para ganhar, ter sucesso e atingir coisas importantes. Para mim, não chegava discutir com Neymar sobre quem batia penáltis ou disputar com Messi quem cobrava livres. Fora do relvado, quando nos encontrávamos para beber chá de mate - Neymar não bebia - falávamos sobre todo o tipo de coisas", concluiu Suárez.