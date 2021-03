"Se não tivéssemos contratado Griezmann, Neymar teria voltado ao Barcelona"

Eric Abidal abriu o livro sobre o período que passou como diretor desportivo do Barcelona.

Neymar esteve mesmo perto de regressar ao Barcelona, revelou o antigo diretor desportivo dos catalães, Eric Abidal, em entrevista ao jornal inglês The Telegraph.

"Dez dias antes do fecho de mercado [no verão de 2019], estive em Paris com Leonardo [diretor desportivo do PSG]. Se não tivéssemos contratado Griezmann antes, estou cem por cento convencido de que Neymar teria voltado ao Barça", começou por contar o antigo internacional francês, que deixou o emblema "blaugrana" depois de entrar em rota de colisão com Lionel Messi e outros nomes de vulto do clube.

"Um dos argumentos contra o regresso de Neymar foi o processo judicial que ele levantou contra o clube, nunca seria fácil. Disseram que tinha de desistir do processo se quisesse regressar. Mas esse não foi o meu problema. A meu ver, podíamos ter contratado o jogador, mas não aconteceu", prosseguiu Abidal, que também apontou à contratação de Mauricio Pochettno no início de 2020, quando Ernesto Valverde deixou o comando técnico do Barça:

"Pensei nisso e não fui o único. Disse à direção que tínhamos de ir buscar o melhor treinador possível. E frisei que não podíamos pensar de forma política, só porque [Pochettino] tinha estado no Espanhol. Eu queria o melhor e ele é um dos melhores da atualidade", rematou o francês.