"Se não estás preparado, fica no banco, fica em casa. Precisamos de gente com tomates"

Granit Xhaka , jogador do Arsenal, mostrou toda a sua irritação no final do encontro com o Newcastle, do qual os "gunners" saíram derrotados por 2-0 e com o lugar que garante a presença na Liga dos Campeões bem mais distante.

O Arsenal perdeu esta segunda-feira, 2-0, em casa do Newcastle, complicando as contas da Liga dos Campeões, uma vez que ficou a dois pontos do rival Tottenham a apenas uma jornada do fim da Premier League.

Granit Xhaka, um dos capitães dos "gunners", não escondeu a irritação após o encontro que pode deitar por terra a presença na prova milionária.

"Se alguém não está preparado para jogar, que fique em casa. É tão simples quanto isso. Podes ter 30 ou 35 anos, podes ter 10 ou podes ter 18. Se não estás preparado e estás nervoso, fica no banco, fica em casa. Não venhas para aqui. Precisamos de gente que tenha tomates para jogar aqui. É difícil encontrar as palavras certas. Do primeiro minuto ao 90, não merecíamos estar em campo. Não posso explicar porquê. Não cumprimos o plano de jogo, não ouvimos o treinador", começou por afirmar em declarações à Sky Sports.

"O que aconteceu foi um desempenho desastroso. Não merecemos jogar a Liga dos Campeões nem mesmo a Liga Europa. É muito difícil aceitar isto neste momento", concluiu.