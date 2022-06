"Se Messi não marca 50 golos numa temporada, as pessoas começam a falar"

O companheiro de equipa no PSG, Ander Herrera, saiu em defesa do astro argentino

Lionel Messi, na época de estreia no PSG, não conseguiu replicar os números a que nos habituou, em termos de golos, ao longo da carreira.

Com 11 golos marcados em 34 jogos em 2021/22 pelo clube francês, bem longe dos 38 golos que apontou na última temporada no Barcelona, Messi foi alvo de algumas críticas em Paris mas, segundo o companheiro de equipa Ander Herrera, a falta de sorte teve um papel a desempenhar na redução dos números do argentino.

"As pessoas exigem que ele marque 50 golos por época. Se não o fizer, as pessoas começam a falar. Não devemos esquecer que Leo atingiu um recorde da Ligue 1 - acertou no poste dez vezes! Se ele tivesse marcado mais dez golos, teria sido uma boa época para ele", considerou, em declarações ao jornal AS.

"Para mim, Messi é o melhor de todos os tempos, sem discussão. Agora admiro-o ainda mais pela forma como ele passa o dia, com total humildade e a sorrir para toda a gente", acrescentou Herrera.

O médio espanhol de 32 anos falou também sobre a relação entre La Pulga e Kylian Mbappé, antes de acrescentar que Messi, aos 35 anos, já não tem necessidade de marcar meia centena de golos por temporada, tal como Cristiano Ronaldo.

"Kylian pode retirar muito de Leo. Ele vai colocar a bola no sítio certo e, com a sua velocidade, ele vai ficar cara a cara com o guarda-redes, onde ele é letal. Talvez Messi já não precise de marcar 50 golos atualmente. Mas é como Cristiano, eles nunca baixam os níveis", concluiu Ander Herrera.