"Se Messi for para o PSG, podem já dar-lhes todos os títulos"

Messi saiu do Barcelona

James Rodríguez abordou a saída do astro argentino do Barcelona.

Lionel Messi não vai continuar no Barcelona. A notícia foi confirmada na quinta-feira pelo próprio clube espanhol e surpreendeu grande parte do mundo do futebol.

Já esta sexta-feira, o presidente Joan Laporta explicou a saída em conferência de Imprensa, e James Rodríguez, antigo jogador do Real Madrid, abordou a saída do astro argentino do seu clube de sempre, falando sobre os possíveis destinos de Messi, que tem vindo a ser associado a clubes como PSG e Manchester City.

"Se o Messi for para o PSG, vão jogar sozinhos, podem já dar-lhes todos os títulos. Em Inglaterra, não acho que consigam pagar as exigências dele, apenas os da cidade de Manchester", afirmou numa transmissão na plataforma de streaming Twitch.

"Messi marca, no mínimo, 30 golos e faz 30 assistências por ano. Agora, o Barcelona terá que procurar jogadores que façam o mesmo. Um que faça 10 e 10, outro cinco e cinco, e que se vão completando. A questão é encontrar esses jogadores...", acrescentou.

James Rodríguez considerou ainda que é normal este tipo de situações acontecerem no mundo do futebol, dando até o seu próprio exemplo.

"O Aguero foi para o Barcelona, e agora o Messi foi-se embora. Só que eles são parceiros, são muito amigos. Isto são coisas que acontecem no futebol. Aconteceu a mesma coisa comigo: vou para o Everton, praticamente porque o Ancelotti estava lá, e pouco tempo depois ele sai."