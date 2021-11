"Se Messi era suplente ou substituído, no dia seguinte não queria ir treinar"

Alexandre Julliard, autor do livro "Insubmersible Messi" conta episódios da carreira de Lionel Messi.

No livro "Insubmersible Messi", Alexandre Julliard conta que o avançado era uma pessoa com quem era difícil lidar, nos tempos de Guardiola no Barcelona. Segundo o autor do livro, que conta a história de La Pulga, o argentino chegava mesmo a não querer treinar, se estivesse de "mau humor".

"Durante anos foi muito difícil de lidar. Era uma pessoa muito retraída, tinha um problema de comunicação e não encarava as coisas de frente. Quando algo o incomodava ficava de mau humor, e as coisas passavam sempre por alguém que era o seu mensageiro. Se um dia era suplente ou substituído, no dia seguinte não queria ir treinar. Guardiola dizia que o ia perder e questionava-se sobre o que estava a fazer. Dizia que se fosse preciso, pegava no carro e ia buscá-lo a casa. Isto hoje parece uma loucura. Era como um grito de ajuda. Nesses momentos era preciso falar com ele e tranquilizá-lo, para depois te assegurares que o voltavas a colocar no caminho certo".