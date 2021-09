Nicolas Anelka, antigo avançado do PSG, abordou a situação do compatriota e ainda Messi.

Antigo jogador do PSG, Nicolas Anelka concedeu uma entrevista ao jornal francês "Le Parisien", numa conversa onde Mbappé e a contratação de Messi estiveram em foco. Para o antigo avançado, Mauricio Pochettino esteve mal quando substitui o craque argentino na partida frente ao Lyon, no passado dia 19 de setembro.

"Não se pode tirar um Bola de Ouro quando ainda não marcou. Há muito em jogo na sua cabeça. Messi não se irá esquecer. É a estrela da equipa e era a estreia no Parque dos Príncipes. Messi não joga contra o Metz e para mim já é uma resposta. Não se pode tratar Messi daquela forma", afirmou o antigo avançado.

Em final de contrato com o PSG, a possível saída de Mbappé também mereceu um comentário. "É insubstituível. É um jogador que, em termos de velocidade, é muito bom. Não é dúvida que nesse ponto é o melhor do mundo. Se o PSG quer ser a melhor equipa do mundo, deve fazer os possíveis para o segurar. Mas penso que Mbappé já decidiu. Quer ir mais longe e isso é normal. Sonha com a Bola de Ouro. Como a pode ganhar num campeonato que é sexto no ranking da UEFA? Se Mbappé tivesse feito as últimas três temporadas em Inglaterra ou Espanha, já tinha sido Bola de Ouro", garantiu.