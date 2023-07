Se Mbappé sair, PSG tem em mente jogador do Barcelona

Parisienses poderão avançar para a contratação de Dembélé, se Mbappé realmente deixar o clube neste mercado de verão.

O jornal espanhol AS adianta, esta sexta-feira, que Ousmane Dembélé é opção para o Paris Saint-Germain, caso Kylian Mbappé venha mesmo a deixar o clube francês neste mercado de transferências.

O extremo do Barça tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros até ao final de julho, sendo que em breve baixa para os 50 milhões. O clube culé, diz o AS, estará, no entanto, disposto a negociar por um valor inferior a este, visto que o contrato de Dembélé termina daqui a um ano.

O Barcelona não fecha a porta a uma renovação do vínculo com o internacional francês, mas as negociações não estarão encaminhadas nesse sentido.