Se Mbappé sair, Lewandowski pode ser o próximo reforço de peso do PSG

A RMC Sport avança que Pini Zahavi, empresário de Lewandowski, esteve em Paris a conversar com o PSG.

Kylian Mbappé está cada vez mais perto da saída do PSG - fala-se numa proposta do Real Madrid no valor de 160 milhões de euros - e Lewandowski pode rumar a Paris para substituir o avançado francês.

De acordo com a RMC Sport, Pini Zahavi, empresário do polaco do Bayern, esteve em Paris a conversar com responsáveis do PSG. Recorde-se que, recentemente, a imprensa internacional noticiou que o avançado quer deixar os bávaros, mas para isso teria de chegar uma proposta a rondar os 110 milhões de euros.