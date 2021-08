"Se Mbappé quer sair, pode sair, de acordo com as nossas condições..."

Mbappé termina contrato com o PSG no final da época

Leonardo, diretor-desportivo do PSG, quebrou o silêncio, ao L'Equipe, sobre o futuro de Mbappé, o qual é para "manter e estender o contrato". Proposta do Real Madrid foi "insuficiente", mas a porta de saída está aberta

Posição do PSG sobre Mbappé: "A nossa posição é sempre a mesma: manter o Kylian e estender o contrato. É esse o nosso objetivo, e continua a ser esse ainda hoje. Já dura há dois anos. Fizemos uma oferta à Kylian há dois meses, ao mesmo nível que os melhores jogadores do plantel. Desde então, fizemos-lhe uma oferta ainda melhor."

Proposta do Real Madrid: "Penso que a sua oferta serviu para obter um não da nossa parte. O Real tem vindo a comportar-se assim há dois anos. O seu comportamento é desrespeitoso, inaceitável e é imoral fazer uma oferta um ano antes do fim do contrato e sete dias antes do fim de mercado. Esta oferta está longe do valor do Kylian, é inferior ao que teremos pago ao Mónaco. Ainda devemos dinheiro ao Mónaco."

Saída de Mbappé: "Se um jogador quiser ir embora, irá embora. Mas será nas nossas condições. Isto vale tanto para o Kylian como para todos os outros jogadores. Se ele quiser partir, temos de fazer alguma coisa. Fizemos tudo pelo Kylian, até este mercado foi feito à sua volta. Quer ele parta ou permaneça, estará nas nossas condições. Não fechamos a porta a ninguém."

Enredo: "Não estamos satisfeitos com esta situação porque fizemos algo este Verão. Criámos um sonho, não vamos deixar ninguém destruí-lo ou posicionar-se acima do clube. A Kylian está no centro do projeto, mas não acima dele. Criámos uma atmosfera positiva, um desejo, uma emoção. Esse era o nosso plano."