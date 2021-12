"Se Mbappé e Haaland gostariam de jogar no Santiago Bernabéu? Claro que sim"

Embora admita que acredita que jogadores como Mbappé e Haaland gostariam de representar o Real Madrid, Ancelotti "fintou" as questões de mercado.

A respeito do imponente e remodelado estádio Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti foi questionado sobre se jogadores como Mbappé e Haaland, que têm sido associados ao Real Madrid, não gostariam de jogar no palco dos merengues. O treinador disse que certamente gostariam, mas desvalorizou os rumores de mercado.

"Se acho que Mbappé e Haaland vão querer jogar no novo Bernabéu? Claro que sim, mas o futuro desta equipa já está escrito. Não sei o que os nossos jogadores vão fazer e oxalá que o treinador seja o mesmo que hoje. Mas é tudo igual, porque o futuro do Real Madrid já está escrito com o atual plantel e com outros jovens que chegarão. Não há dúvida de que o Real Madrid vai competir no topo durante muito tempo", respondeu, numa entrevista realizada pelo jornal AS.

Ancelotti garantiu ainda que não vai pedir reforços em janeiro. "Neste mercado de inverno não vou pedir jogadores. Vou pedir o que o mundo inteiro quer: que a pandemia acabe e possamos viver com saúde. Feliz Natal e desejos de tudo de bom para o novo ano a todos os adeptos madrilistas", desejou o italiano.