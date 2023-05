Sam Allardyce, novo treinador do Leeds, voltou a mostrar confiança no seu trabalho, depois de se considerar ao mesmo nível de Pep Guardiola, Jurgen Klopp ou Mikel Arteta. Duelo contra o campeão Manchester City marcado para este sábado (15h00). Citizens continuam líderes da Premier, estão na final da FA Cup e na meia-final da Champions

️ "Do you feel if you were in charge of Man City you could also get them challenging for the treble?"



Allardyce ️ "Absolutely." ✅



Sam Allardyce is not short on confidence pic.twitter.com/3f19cF7GTN - Football Daily (@footballdaily) May 5, 2023