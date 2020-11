"Se Klopp fosse negro tinha sido despedido nos primeiros dois anos"

John Barnes, ex-jogador do Liverpool, deu o exemplo do treinador para falar da discriminação no futebol inglês.

John Barnes foi uma figura do Liverpool, clube que representou entre 1987 e 1997. Em declarações reproduzidas pelo Daily Mail falou sobre a discriminação no futebol inglês e até deu Jurgen Klopp como exemplo.

"Podes ter diferentes estruturas, mas se não mudares a tua perceção das coisas, nada mudará. Vou dar o Klopp como exemplo. Foram realmente um êxito os seus primeiros dois anos? Mas nós [Liverpool] acreditávamos que ele era o homem certo. Em circunstâncias diferentes teria perdido o seu trabalho. Se fosse negro tinha sido despedido nesses primeiros dois anos", atirou.

"Não tem apenas a ver com os treinadores de futebol negros. É um problema mais vasto. Quantos dirigentes negros há nos escalões mais altos de qualquer indústria? Enquanto não mudarmos as nossas perceções na sociedade, isto vai existir em todas as áreas e o futebol é uma delas", continuou.

Barnes voltou a referir-se ao treinador alemão. "Se fosse inglês, também já teria perdido o seu trabalho. Aqui é onde a ideia de descriminação é um pouco estranha porque há um grupo de pessoas discriminadas no futebol inglês ao mais alto nível na Premier League. Neste momento, as seis melhores equipas não têm um treinador inglês branco, salvo o Frank Lampard, que tem um vínculo especial com o Chelsea. Essa é, aliás, a única razão para ser treinador do Chelsea porque em outras circunstâncias não teria conseguido o lugar", rematou.