Perante as várias perguntas dos jornalistas sobre a postura mais defensiva que o Barcelona adotou diante do Real Madrid, na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, Xavi soltou um desabafo.

Xavi realizou este sábado uma conferência de imprensa de antevisão ao próximo jogo do Barcelona, frente ao Valência, que se segue à vitória blaugrana na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, na casa do Real Madrid (1-0).

Um dos aspetos mais falados sobre esse El Clásico foi a abordagem mais defensiva que a equipa catalã adotou, assim como a sua reduzida percentagem de posse de bola (35 por cento), contrária ao que habitualmente costuma acontecer nas suas partidas.

"Fizemos uma análise, na qual vimos que o Madrid pressionou-nos. Queríamos uma posse de bola longa e não a conseguimos. Nós procuramos uma possessão de 60, 70 e 80 por cento, mas o adversário também joga e pode dominar-te [nesse aspeto]. Nós também jogámos de forma defensiva sem bola e fomos extraordinários, mas não é o que queremos. Queremos gerar jogadas com bola, tal como fizemos na Supertaça", começou por dizer.

Perante a insistência dos jornalistas no assunto, Xavi não resistiu a soltar um desabafo, considerando que o escrutínio que o Barcelona recebe na imprensa espanhola é muito superior ao do rival da capital espanhola.

"Vejo que houve agitação. O Barcelona é o clube mais difícil do mundo. Se ganhas 1-0 ao Real Madrid não convence, mas ao contrário é festa nacional. Já o disse no ano passado e repreenderam-me por isso. No Barcelona há que ganhar e convencer, isso é o nosso objetivo. Mas o adversário é o campeão em título da LaLiga e da Champions e se te puxa ao limite fica difícil. Falar de posse de bola num jogo destes é absurdo. Não nos fixámos na área para estarmos em bloco baixo, foi o Real Madrid que nos pôs ali. Isto é futebol", sentenciou.

O Barcelona recebe o Valência no domingo (15h15), em jogo da 24.ª jornada da LaLiga. Os catalães lideram o campeonato espanhol com 59 pontos, mais sete do que vice-líder Real Madrid (57). Já o emblema che segue na penúltima posição, com 23, estando a dois pontos dos lugares fora da zona de despromoção.