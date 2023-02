"Se fores o treinador do adversário, o Darwin é alguém que te preocupa"

A carreira de Darwin no Liverpool continua a gerar comentários e discussões. O espanhol Rafa Benítez veio em defesa do ex-Benfica

Rafa Benítez, treinador que levou o Liverpool a vencer a Liga dos Campeões, é mais um a abordar o desempenho de Darwin nos reds. Uma contratação que continua a dividir opiniões.

"Quando o Torres chegou ao Liverpool tinha dificuldades em finalizar as jogadas. Era um grande jogador, mas não estava a conseguir ser um grande finalizador. Trabalhámos com ele até se tornar no Fernando Torres que conhecemos", disse o treinador espanhol, comparando o caso de Torres com o de Darwin.

"O Darwin trabalha muito. Está sempre a procurar desmarcar-se e a fazer os movimentos certos. O Klopp deve ter ficado contente, foi um grande golo", acrescentou, entrevistado pela Sly Sports, depois da vitória do Liverpool sobre o Newcastle. Um triunfo, por 2-0, que começou com um golo do uruguaio.

"O meu sentimento é que se estás a ver o jogo como treinador é normal ficares preocupado. Darwin tem velocidade para fazer aquilo e aparecer nas costas da defesa adversária. Se fores o treinador do adversário, o Darwin é alguém que te causa preocupações", finalizou.