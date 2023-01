"Se for preciso, daremos a nossa vida para que Dani Alves saia deste inferno"

O internacional brasileiro pediu para prestar um novo depoimento à justiça, após já ter dado três versões sobre a sua relação com a jovem que o acusa de a ter violado numa casa de banho de uma discoteca em Barcelona, em finais de dezembro.

A partir do Brasil, a família do jogador, de 39 anos, mostrou-se insatisfeita com a advogada que o representa, Miraida Puente Wislon, dando a entender que será substituída. "Estamos impotentes perante esta situação. Creio que a advogada não está a fazer bem o seu trabalho", afirmou Ney Alves, irmão de Dani, ao programa "Fiesta" do canal Telecinco.

Já Júnior Alves, o outro irmão do lateral direito, mostrou-se inconformado com a forma como o caso está a decorrer: "Não aguento mais, eles passaram os limites. É proibido visitá-lo. Não sei que mais possa fazer. Se for preciso, daremos a vida para que ele saia deste inferno".

Quem também não ficou indiferente ao caso foi a ex-mulher de Dani Alves, Dinora Santana, que acredita na inocência do jogador e até fez questão de o garantir à sua atual esposa, no mesmo programa.

"Dani jamais, jamais, jamais faria isto. Jamais. Digo-o eu, que o conheço há quase 22 anos e que estive casada com ele durante dez anos", defendeu.

Dani Alves segue preso na Catalunha enquanto as investigações prosseguem.